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عدن - ياسمين التهامي - على رأس قوة عسكرية .. قائد اللواء الرابع مدرع حماية رئاسية يصل مدينة شقرة بمحافظة أبين "!

على رأس قوة عسكرية وصل قائد اللواء الرابع مدرع حماية رئاسية العميد مهران قباطي صباح اليوم الاثنين لمدينة شقرة بمحافظة أبين، لتعزيز قوات الجيش الوطني هناك. وتموضعت وحدات اللواء الرابع حماية رئاسية في مواقع متقدمة بمدينة شقرة ، بإشراف مباشر من قائد اللواء العميد مهران بن محمد القباطي. جديد اب برس​ ​ Advertisements وقال قائد اللواء الرابع مدرع حماية رئاسية العميد مهران قباطي إن وحدات اللواء على أهبة الاستعداد والجاهزية القتالية لتنفيذ أي مهام موكلة من القيادة ممثلة بفخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي. مُشيراً إلى ما تقوم به مليشيا الحوثيين الانقلابية المدعومة من طهران من ضغط عسكري على الشرعية، وهو ما يستلزم تظافر جهود كل الشرفاء من أبناء الشعب اليمني للقضاء عليها بعيداً عن مشاريع التقسيم والتشرذم.

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