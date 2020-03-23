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عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل عن ... أول طائرة تكسر الحظر بسبب كورونا وتصل إلى هذا المطار اليمني "!

جديد اب برس​ ​ Advertisements صلت طائرة النقل التابعة للقوات الجوية الملكية

هب والاستجابة لفايروس (COVID-19) إلى مطار عدن اليوم الاثنين صلت طائرة النقل التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية والتي تحمل على متنها إمدادات طبية تتعلق بالتأوهذه أول طائرة تكسر الحظر الذي فرضته الحكومة اليمنية على المطارات اليمنية بسبب انتشار فيروس كورونا .هب والاستجابة لفايروس (COVID-19) إلى مطار عدن اليوم الاثنين

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