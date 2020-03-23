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عدن - ياسمين التهامي - وردنا : فتحي بن لزرق يشعر بحزن عميق ويوجه دعوة لكل الصحفيين والناشطين اليمنيين للانضمام اليه ؟!

وجه ضمير الاعلام اليمني الصحفي فتحي بن لزرق، دعوة لكل الصحفيين والناشطين اليمنيين الى وقف المهارات السياسية والصراعات وتكريس الجهود في الوقت الراهن لمكافحة كورونا. وبشعور حزين اعترف بن لزرق بأن الصحفيين اليمنيين بما فيهم هو، خذلوا الشعب اليمني الذين صبروا على الفقر والجوع والحرب، مؤكدا بأن الشعب لا يمتلك طاقة لمواجهة وباء كورونا.

وقال بن لزرق في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" رصدها محرر أبابيل نت: ادعو كافة الصحفيين اليمنيين الى وقف المهاترات السياسية والصراعات وتكريس الجهود في الوقت الحالي لمكافحة وباء كورونا. جديد اب برس​ ​ Advertisements واضاف، تحتاجنا اليمن واهلها اكثر من اي وقت مضى، صبرت الناس على الجوع والفقر والحرب وخذلناها كثيرا. واردف، واليوم لاطاقة للناس بهذا الوباء الذي لايميز شخص عن اخر فلنكن الى جانبهم.

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