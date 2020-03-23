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عدن - ياسمين التهامي - شاهد كيف ستعالج "الحكومة" الفصل الدراسي الثاني الذي توقف بسبب كورونا.. إليك الخطة (وثائق)!

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، عن خطة تزمين جديدة للفصل الدراسي الثاني 2019 ـ 2020م، الذي توقف بسبب إجراءات منع تفش فيروس كورونا.



جاء ذلك في تعميمٍ أصدره نائب رئيس الحكومة رئيس اللجنة الوطنية للطوارئ، سالم الخنبشي، وعممه على وزارات التعليم العالي والمهني والفني والتربية والتعليم.



ونص التعميم على استمرار تعليق الدراسة فيما تبقى من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي الذي توقف بسبب الإجراءات الاحترازية لمرض "كورونا" حتى مابعد إجازة عيد الفطر المبارك.



وأكد التعميم على استمرار الإجازة الاضطرارية بسبب فيروس كورونا لما تبقى من شهر مارس وبالتحديد من 23 مارس 2020م وحتى 30 مايو 2020م والذي يوافق 7 شوال 1441هـ، لكل فروع التعليم الجامعي والعام والفني والمهني والحكومي والأهلي، لتكون بمثابة الإجازة الصيفية.



وألزم التعميم الحكومي الوزارات بأن يُستأنف الدوام الدراسي في 31 مايو 2020م والذي يوافق 8 شوال 1441هـ ويستمر حتى 4 يوليو 2020م الموافق 13 ذو القعدة 1441هـ .



التعميم أكد أن امتحانات الجامعات والمستوى الثالث الثانوي والمعاهد الفنية وكليات المجتمع، لابد أن تبدأ من 15 يوليو 2020م، أما الفصل التاسع الأساسي سيتم إجراء امتحاناته مع بقية المستويات كون الامتحان وزاري .



كما نص التعميم بأن كل الامتحانات في جميع فروع التعليم تنتهي ما قبل عيد الأضحى المبارك، فيما تُعطى للطلاب إجازة بقية شهر ذي الحجة بالإضافة إلى نحو أسبوعين من شهر محرم بحيث يبدأ العام الدراسي الجديد في 1 سبتمبر 2020م الموافق 13 محرم 1441هـ .



ودعا التعميم الجامعات وكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية إلى إنجاز التهيئة للعام الدراسي الجديد بما في ذلك إجراء امتحانات القبول للعام الدراسي الجديد خلال فترة زمنية تمتد من نهاية الامتحانات إلى 31 أغسطس 2020م.



وكلف التعميم الصادر عن نائب ريس الحكومة وزارتي التربية والتعليم والتعليم المهني، في تحديد الوقت المناسب لإجراء امتحانات النقل للطلاب من الصف الأول وحتى الصف الثامن الأساسي، وطلاب الأول والثاني الثانوي والمستوى الأول من المعاهد الفنية بحيث تنتهي منها قبل 14 يونيو 2020م.



وفيما يخص إعداد متطلبات الامتحانات من أسئلة وأرقام جلوس وغير ذلك فقد دعا التعميم الوزارات المعنية بالتعليم العالي، والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والتدريب المهني إلى أنجاز المهام المناطة بها قبل الموعد المحدد لإجراء الامتحانات، إضافةً إلى وضع بعض الإجراءات التفصيلية المزمنة إذا رأت الوزارة المعنية ضرورةً لتعميمها على مكاتبها بالمحافظات والمؤسسات التعليمية التابعة لها.

جديد اب برس​

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