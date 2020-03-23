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عدن - ياسمين التهامي - هذا ما حدث في مأرب وفاجأ المبعوث الأممي غريفيت اثناء زيارته للمحافظة ! . تفاصيل اكثر "!

كد وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح الذي ترأس فريقا حكوميا إلى مأرب مؤخرا أن مأرب توحدت بكل مكوناتها السياسية والإجتماعية من دون تنسيق مسبق، وأن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث فوجئ بذلك عند زيارته لها. وقال الوزير فتح إن قضية الوقوف ضد الإمامة والدفاع عن الجمهورية والدولة الاتحادية لدى أبناء مأرب أمر محسوم ومتفق عليه لدى كل مكونات والتكوينات المأربية، ومأرب اليوم باتت تمثل أنموذجا لوحدة وطنية شعارها وطن يتسع لكل أبنائه تحت قوة القانون وليس قانون القوة. وأضاف في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر “أقول ذلك من واقع عشته وسمعته وليست أماني أو شعارات، وقد أدرك غريفيث ذلك أثناء زيارته لمأرب، عندما قال رجالها بدون لف أو دوران إن لديهم الاستعداد أن يضعوا في كل متر من مأرب شهيد، دفاعاً عن مأرب والجمهورية والعدالة والمساواة. واستطرد: غريفيث ووفده المرافق فوجئوا من وحدة الموقف وقوته لأبناء محافظة مأرب من شيوخ وقبائل وأحزاب وشباب وهم يردون على أسألته وأسألة مرافقيه بلغة موحدة وواحدة وهم يؤكدون لهم موقفهم الحاسم في الدفاع عن الجمهورية والرفض المطلق للعودة إلى الحكم المركزي وطغاته. جديد اب برس​ ​ Advertisements

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