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عدن - ياسمين التهامي - مصادر من قلب صنعاء.. الحوثيون يوجهون بإخراج دبابات من صنعاء إلى حدود صرواح التجهيزات لدخول مأرب ؟!



أصدرت الملیشیا الحوثیة توجیھات بإخراج عدد من الدبابات

من العاصمة صنعاء وضواحیھا إلى منطقتي الاعروش وحباب

بمحافظة صنعاء والقریبتین من مدیریة صرواح غرب محافظة

مأرب تمھیدا لاجتیاح المحافظة .

وقالت مصادر مطلعة "للمشھد الیمني " الیوم الإثنین أن

التوجیھات تضمنت نقل دبابات من معسكرات في محافظة

صنعاء وأمانة العاصمة منھا معسكر السواد والنھدین والعرقوب

وضبوه .

وأضافت المصادر أن ھذه الدبابات تم صیانتھا في صنعاء في

الفترة الاخیرة بعد استقطاب مھندسین دبابات تابعین للجیش

الیمني والاستعانة بتجار تابعین للملیشیا لاستیراد بطاریات نظام

24 بعد تلف بطاریات الدبابات نتیجة لتوقفھن فترة طویلة .

وأكدت المصادر أن أغلب ھؤلاء الدبابات نوع BMB بالإضافة

إل دبابات 72 T روسیات الصنع وتمتاز الأخیرة بمواصفات

نوعیة والتي تم تشغیلھا بعد استیراد بطاریات فنلندیة الصنع في

ظل فشل تشغیلھن بالبطاریات الصینیة والتي كانت تتلف بعد

التشغیل أكثر من مرة بعكس الفنلندیة .

وأوضحت المصادر أن الحوثیین قاموا بتدریب مقاتلین جدد

تابعین لھم أغلبھم من الشباب على ھذه الدبابات وذلك من خلال

برامج العاب تحاكي ھذه الدبابات والتي تم تزویدھم بھا من قبل

مبرمجین إیرانیین وكذلك الحال على الطائرات المسیرة .

الجدیر ذكره أن ھذه التحركات تأتي في إطار سعي الحوثیین

للسیطرة على مصادر النفط من خلال محافظتي مأرب وشبوة

والتي وضعتھ الملیشیا خیار لارجعة عنھ.

جديد اب برس​

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فیما یستعد الجیش الوطني لخوض المعركة بتحركات واسعة

أخرھا المعارك في صرواح والسیطرة على عدة مواقع

والاقتراب من السوق.