شكرا لقرائتكم خبر عن غير مبشر بخير : لابناء مأرب وعلى التحالف والشرعية الاستعداد بقوة و حزم ؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غير مبشر بخير : لابناء مأرب وعلى التحالف والشرعية الاستعداد بقوة و حزم ؟!

ضمن تصعيد خطير تقوم به مليشيات الحوثيين عقب انكسارها في جبهة صرواح وتكبدها خسائر فادحة في العتاد والارواح وسقوط مواقعها بالتتابع خلال الايام الماضية غرب محافظة مأرب. حيث اكدت مصادر محلية ان المليشيا الحوثية اصدرت توجيهات بإخراج عدد من الدبابات من معسكرات في محافظة صنعاء وأمانة العاصمة منها معسكر السواد والنهدين والعرقوب وضبوه إلى منطقتي الاعروش وحباب بمحافظة صنعاء والقريبتين من مديرية صرواح غرب محافظة مأرب تمهيدا لاجتياح المحافظة . جديد اب برس​ ​ Advertisements وأضافت المصادر أن هذه الدبابات تم صيانتها في صنعاء في الفترة الاخيرة بعد استقطاب مهندسين دبابات تابعين للجيش اليمني والاستعانة بتجار تابعين للمليشيا لاستيراد بطاريات نظام 24 بعد تلف بطاريات الدبابات نتيجة لتوقفهن فترة طويلة . وأكدت المصادر أن أغلب هؤلاء الدبابات نوع BMB بالإضافة إلى دبابات T 72 روسيات الصنع وتمتاز الأخيرة بمواصفات نوعية والتي تم تشغيلها بعد استيراد بطاريات فنلندية الصنع في ظل فشل تشغيلهن بالبطاريات الصينية والتي كانت تتلف بعد التشغيل أكثر من مرة بعكس الفنلندية . وأوضحت المصادر أن الحوثيين قاموا بتدريب مقاتلين جدد تابعين لهم أغلبهم من الشباب على هذه الدبابات وذلك من خلال برامج العاب تحاكي هذه الدبابات والتي تم تزويدهم بها من قبل مبرمجين إيرانيين وكذلك الحال على الطائرات المسيرة . الجدير ذكره أن هذه التحركات تأتي في إطار سعي الحوثيين للسيطرة على مصادر النفط من خلال محافظتي مأرب وشبوة والتي وضعته المليشيا خيار لارجعة عنه. فيما يستعد الجيش الوطني لخوض المعركة بتحركات واسعة أخرها المعارك في صرواح والسيطرة على عدة مواقع والاقتراب من السوق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غير مبشر بخير : لابناء مأرب وعلى التحالف والشرعية الاستعداد بقوة و حزم ؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.