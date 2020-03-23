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عدن - ياسمين التهامي - فظيحة مدوية بالفيديو..من ضحايا سجون الحوثيين خطفوها بملابس النوم بعد أن رفضت الرظوخ لهم ؟
كشفت ناشطة يمنية أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تستدرج العديد من الشخصيات العامة كالوزراء عن طريق الجنس.
وقالت الناشطة سميرة عبدالله الحوري متحدثة عن قصة اختطافها لمدة ثلاثة شهور من قبل ميليشات الحوثي المسلحة ونسائه ذواتي السجل الإجرامي، إن الحوثيين طلبوا منها "استدراج شخصيات عامة كوزراء وغيرهم عن طريق الجنس".
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وأوضحت الحوري أنها بعد أن رفضت طلب الحوثيين تم اختطافها فجرا، "حيث تم كسر باب شقتها وأخذها بملابس النوم وضربها وتقييدها هي وابنتها التي لم تتجاوز العشرة أعوام".
وأضافت: "تم اقتيادي إلى مكان مجهول معصوبة العينين في وصلة من التعذيب الوحشي من نساء الحوثي".
وأوضحت "سميرة"، أن الناشطات الحقوقيات التي ترصد انتهاكات الحوثي الأكثر نصيبا في التعذيب والأوضاع غير الإنسانية، بداية من قطع شعر الرأس بالسكين وتكبيل اليد والقدم بالسلاسل، حتى لا تستطع النساء النوم أو الجلوس.
وتابعت، أن هناك الكثير من أساليب التعذيب".
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