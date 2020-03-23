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عدن - ياسمين التهامي - وردنا : هؤلاء من سينجو من فيروس كورونا في اليمن ؟!



كشف الدبلوماسي اليمني مصطفى احمد نعمان عن المحتمل نجاتهم من فيروس كورونا في اليمن. قال نعمان في تغريدة له:‏موقع AXIOS الامريكي نشر تقريرا يختزله العنوان:

(المحصلة الاقتصادية لكورونا ستعصف بالاقل قدرة على تحمل عواقبه!)مشيرا :في اليمن لا احد سينجو من آثار ما يحدث الا تجار الحروب والبشر، ولن يهتم بنا العالم وسيتركنا نواصل الحرب.

واختتم نعمان:تقول الحكمة اليمنية (الحجر من السائلة والدم من رأس القبيلي). جديد اب برس​ ​ Advertisements

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