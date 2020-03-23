اخبار الخليج / اخبار اليمن

ورد للتو .. وفاة حالة جديدة بفيروس " كورونا " في صنعاء ؟!

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو .. وفاة حالة جديدة بفيروس " " في صنعاء ؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ورد للتو .. وفاة حالة جديدة بفيروس " كورونا " في صنعاء ؟!


كشفت مصادر أن حالة وفاة بأعراض فيروس كورونا حدثت في المستشفى السعودي الألماني في العاصمة صنعاء يوم امس الأحد.

وبحسب المصادر فإن الشخص المصاب كان يعاني من اعراض الفيروس وتم رفض اجراء فحص الفيروس له قبل ان تتفاقم حالته ويتوفى.
وتكتمت وزارة الصحة الخاضعة للحوثيين بصنعاء على الواقعة ومنعت النشر حولها.

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ولم نعلم  اي تفاصيل آخرى حتى الآن 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو .. وفاة حالة جديدة بفيروس " كورونا " في صنعاء ؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا