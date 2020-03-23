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عدن - ياسمين التهامي - ورد للتو .. وفاة حالة جديدة بفيروس " كورونا " في صنعاء ؟!



كشفت مصادر أن حالة وفاة بأعراض فيروس كورونا حدثت في المستشفى السعودي الألماني في العاصمة صنعاء يوم امس الأحد.

وبحسب المصادر فإن الشخص المصاب كان يعاني من اعراض الفيروس وتم رفض اجراء فحص الفيروس له قبل ان تتفاقم حالته ويتوفى.

وتكتمت وزارة الصحة الخاضعة للحوثيين بصنعاء على الواقعة ومنعت النشر حولها.

جديد اب برس​

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ولم نعلم اي تفاصيل آخرى حتى الآن