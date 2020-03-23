شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية فوز العتيبي تتجاوز كل الحدود بـ(فيديو جريئ للغاية) على السرير برفقة رجل .. شاهد ماذا فعل بها وأثار جنون المغردين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت فوز العتيبي في مقطع فيديو جريء، مع زوجها على السرير، ما أثار موجهة هجوم عنيفة ضدها. ونشرت فوز، المقطع عبر حسابها بـ "تويتر"، إذ كانت وزوجها يقومان باحتضان وتقبيل بعضهما على الملأ. أهم الأخبار من الخليج 365: Advertisements ​ ​ وقالت العتيبي: "هذي الرحلة ياما تخيلنا تفاصيلها وواسينا نفسنا فيها أيام كانت قضيتنا بالمحكمة شكراً للقدر اللي سمح لنا نحققها". وشنّ المتابعون، هجومًا حادًا عليها لكونها لم تراعي العادات والتقاليد، وتتعمد دائمًا إثارة الجدل بآرائها ومقاطعها التي تنشرها.

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