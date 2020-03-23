شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحي خلفان يفاجئ الجميع ويكشف موعد انتهاء فيروس كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع نائب رئيس شرطة دبي السابق الفريق ضاحي خلفان انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد في شهر أغسطس المقبل.

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وقال "خلفان" في تغريدة عبر حسابه تويتر: "سيتوقف كورونا عالميا في شهر اغسطس وستفتح مطارات العالم على مصراعيها للمسافرين".

وكشف خلفان مدى قلقه من تدهور الوضع الاقتصادي في الإمارات مضيفًا:"وسيشهد اكسبو 2020 عددا غير مسبوق من الزوار…كل يريد آنذاك السفر".





ولقيت تغريدة ضاحى خلفان تفاعلا كبيرًا على موقع تويتر وعبر مغردون عن سخريتهم من توقعات نائب شرطة دبي السابق.

وقال أحدهم: "كان قائدا متميزا أصبح منجما فاشلا ولم يصدق له أي أمر حتى نكتب عليه كذب المنجمون ولو صدقوا!!!!".

وكتب آخر "ماذا دهاك يا أبو فارس!؟ بدل التقرب إلى الله تعالى والتضرع نراك تبعد أكثر وتتكلم في أمور الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وحده سبحانه وتعالى، قل إن شاء الله تعالى".





هذا وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، اليوم السبت، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 153.

وبحسب آخر إحصائية، صباح اليوم نشرها موقع "وورلد متر" المختص بنشر الإحصائيات المتعلقة بكورونا، فإن إجمالي الوفيات تجاوز الـ11 ألف ضحية، والإصابات بلغت أكثر من ربع مليون حالة.





سيتوقف كورونا عالميا....في شهر اغسطس ...وستفتح مطارات العالم على مصراعيها للمسافرين...وسيشهد اكسبو 2020 عددا غير مسبوق من الزوار...كل يريد آنذاك السفر..