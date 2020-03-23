شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كارثة مروعة تضرب دولة عربية .. والمواطنين في حالة ذعر وخوف بعد هذا الاعلان الرسمي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - توفي اللواء أركان حرب بالقوات المسلحة المصرية شفيع عبدالحليم، اليوم الاثنين، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد يوم من إعلان وفاة لواء آخر بالمرض.

وأصيب اللواء شفيع عبدالحليم بفيروس كورونا خلال مشاركته في أعمال التطهير ضد فيروس كورونا التي تنفذها القوات المسلحة، حسب التلفزيون المصري.

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وقال التلفزيون: ”استمرارا لتضحيات أبنائها لحماية الوطن فقدت القوات المسلحة فجر اليوم اللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم الذي وافته المنية نتيجة اشتراكه في أعمال مواجهة فيروس كورونا“.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن عبد الحليم كان يشغل منصب مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة.

وأعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، مساء الأحد، وفاة اللواء خالد شلتوت وهو لواء أركان حرب بالجيش المصري، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال مشاركته في أعمال مكافحة انتشار الفيروس في البلاد.