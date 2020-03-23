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صنعاء - ياسمين الخيامي - اشهر سياسي في المملكة ويؤيد انفصال الجنوب يفجع الجنوبيين ويعلن رسميا اصابة هاني بن بريك بفيروس كورونا القاتل ويتمنى له السلامة ويباغت الانتقالي بهذا الطلب الغريب

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