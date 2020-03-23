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صنعاء - ياسمين الخيامي - ظهور ( تفاح الجن ) في هذه المنطقة وقطعة صغيرة منه تجعلك انت وافراد اسرتك في امان من فيروس كورونا القاتل..شاهد 5 صور ولن تصدق ماستراه عيناك

تداول ناشطون وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لظاهرة غريبة حصلت في ولاية ميشيغان الأميركية للتفاح الجليدي الشفاف، والفارغ من الداخل.

ونشر المواطن الأميركي آندريو سيستيما، صوراً عبر صفحته على "فيسبوك" لـ"تفاح الجنّ" الذي ظهر في حديقته بعد تغيّرات قصوى في درجات الحرارة.

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ولاحظ المستخدمون، أنّ التفاح الشفّاف الجليدي معلّق على الفروع، ولكن بدون محتوى، لم يستطع كثيرون الكشف عن سرّ ظهور هذه الفاكهة.

وتساءل الكثيرون، كيف حصل ذلك، إلا أنّ سيستيما أوضح أنّ السبب بسيط للغاية، فقد ارتفعت درجات الحرارة بعد الصقيع الشديد، ثمّ هطل مطرٌ جليدي، والذي غطى التفاح القديم وغيّره بطبقة زجاجية شفافة على وجه الخصوص.

ثم أضاف، أنّ درجات الحرارة لم تسمح للثلج بالذوبان، فتحوّل ما داخل طبقة الجليد إلى حشوة سائلة مما أدى إلى انصبابها على الأرض وبقاء طبقة الجليدية من دون محتوى.

مدير المزارع في المنطقة هارلي بوك كشف لسكان المنطقة ان قضمة صغيرة من هذا التفاح ستجعل الجسم لديه مناعة قوية تمنع فيروس كورونا القاتل من مهاجمته ، وهو ما اثار سخرية ابناء المنطقة الذين قالوا ان مدير المزرعة يريد ان يحصل على الثروة مستغلا الهلع من فيروس كورونا القاتل .