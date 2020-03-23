شكرا لمتابعة خبر عن عاجل..اللواء الخامس الموالي للانتقالي يباغت الجميع ويوجه للزبيدي ضربة موجعة قصمت ظهره وحعلت قواته تستسلم وترفع الراية البيضاء في أهم منطقة جنوبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..اللواء الخامس الموالي للانتقالي يباغت الجميع ويوجه للزبيدي ضربة موجعة قصمت ظهره وحعلت قواته تستسلم وترفع الراية البيضاء في أهم منطقة جنوبية

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