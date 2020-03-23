شكرا لبحثكم عن خبر سياسي.. اتفاق بين الحوثيين والاخوان لتسليم مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الناشط السياسي علي الأسلمي، يوم الأحد، عن اتفاق تم بين جماعة الإخوان التابعة للشرعية والحوثي لتسليم مأرب.

وكتب الأسلمي عبر تغريدة له على “تويتر”اتفاق حوثي إخواني بموجبه تم تسليم نهم ومحافظة الجوف نكاية بالمملكة العربية السعودية وقريبا سيتم تسليم محافظة مأرب بنفس الطريقة”.

وأضاف:” معركة الإخوان أصبحت جنوبا وليس الشمال الذي يخضع لحكم الحوثي هذه الحقيقة”.