يوم اسود في تاريخ الحوثيين وهم يتساقطون بهذه الصور كأسرى تحت قبضة الجيش الوطني (تطورات متسارعة - صور الأسرى)

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يزيد بن سلمان - شبوة - تمكن الجيش الوطني بجبهة صرواح صباح اليوم من صد هجوم لمليشيات حوثي على مواقع الجيش بجبهة صرواح . وأفاد مصدر عسكري لموقع الحكمة نت أن الهجوم الحوثي تم صده من قبل قوات الجيش ولحقت بهم خسائر فادحة بالمهاجمين . وقال المصدر العسكري أن قوات الجيش أسرت عدد كبير منهم من بينهم قيادات عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي . وبحسب المصدر أن قوات الجيش الوطني استعادة عدد من المواقع و مايزيد عن عشرين جثة للحوثيين ملقية في مناطق الإشتباكات خلال الساعات الماضية. Advertisements

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