شكرا لبحثكم عن خبر كورونا يتمدد في السعودية واكتشاف 72 حالة إصابة في فندق بمكة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في ارتفاع غير مسبوق، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 72 اكتشفت في أحد فنادق مكة المكرمة، وسط حالة من الذهول تعم العالم جراء تمدد الفيروس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي -في مؤتمر صحفي- إنه تم تسجيل 119 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 511 إصابة، وتعافت 17 حالة.

وأوضح المتحدث أن السبب الأكبر لهذه الإصابات هو عدم الالتزام بمنع التجمعات ونتيجة المخالطات.

وتسبب فيروس كورونا حتى الآن في وفاة ما لا يقل عن 13 ألفا و444 شخصا في العالم، منذ ظهوره في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما تم تسجيل أكثر من 308 آلاف و130 إصابة رسميا في أكثر من 170 بلدا منذ بدء تفشي الوباء.