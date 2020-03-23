شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : شاهد بالصور قيام قوات امنية باغلاق اسواق القات في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قامت قوات أمنية في عدن بإغلاق اسواق القات في العاصمة المؤقتة عدن للحد من تفشي فيروس كورونا.

وبحسب مصادر امنية انها أغلقت عدد من الاسواق في عدن. منها المنصورة وإنماء بعد توجيهات عليا كإحتراز من فيروس كورونا.

وكانت مصادر محلية قالت ان قوات الحزام الامني منعت دخول القات الى عدن .