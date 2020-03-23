شكرا لبحثكم عن خبر وفاة ثاني لواء في الجيش المصري بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفى اللواء أركان حرب بالقوات المسلحة المصرية شفيع عبدالحليم، اليوم الاثنين، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون ثاني حالة وفاة بالفيروس التاجي في الجيش المصري.

وأصيب اللواء شفيع عبدالحليم بفيروس كورونا خلال مشاركته في أعمال التطهير التي تنفذها القوات المسلحة، حسب صحيفة اليوم السابع.

ونشر اللواء عهدي محمود، قائد سابق بالقوات المسلحة المصرية عبر صفحته على الفيس بوك خبر الوفاة قائلا: ”اللهم إنا نستجير بك فكن لنا ولا تكن علينا.. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولله ما أعطى ولله ما أخذ.. أخونا الغالي لواء أركان حرب شفيع عبدالحليم داود.. في رحمة الله ومغفرته.. ولا حول ولا قوة الا بالله.

وكانت الحالة الأولى مساء الأحد حيث أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية وفاة اللواء خالد شلتوت وهو لواء أركان حرب بالجيش المصري، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال مشاركته في أعمال مكافحة انتشار الفيروس في البلاد.