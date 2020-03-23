شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. أولى الصور لمجموعة من الأسرى الحوثيين وفيديو لجيش جرار يقتحم موقع المليشيا في «صرواح» والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أسرت قوات الجيش اليمني، فجر الأحد 22 مارس 2020، 20 من مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب (شمال شرق البلاد).

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، في سلسلة تغريدات على "تويتر": "تمكن أبطال الجيش الوطني، فجر اليوم، من أسر 20 عنصراً من مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح، أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد مواقع الجيش".

وأضاف المركز إن قوات الجيش استهدفت، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، بقصف مدفعي وصاروخي تجمعات ومواقع متفرّقة للميليشيات الحوثية في جبهة صرواح، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع "فيديو" لجيش جرار يقتحم احد مواقع المليشيات الحوثيين في صرواح.

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وأشار إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت بعدّة غارات تعزيزات وآليات تابعة للمليشيات كانت في طريقها إلى جبهة صرواح، وأدت لتدميرها بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها.

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