شكرا لبحثكم عن خبر عاجل.. هروب اردني مصاب بفيروس كورونا وسط اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر محلية فرار شخص من جنسية أردنية من الحجر الصحي في محافظة البيضاء بعد إصابته بكورنا. وقالت المصادر إن شخصا مشتبها بإصابته بفيروس كورونا فر من الحجر الصحي بالبيضاء. وتابعت أن الشخص يدعى "صالح جدعان مناور المرهي" يحمل الجنسية الأردنية. ولفتت المصادر إلى أن أجهزة الأمن تكثف جهودها لإلقاء القبض عليه..

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