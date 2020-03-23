شكرا لبحثكم عن خبر شاهد : وفاة عروسين في ‘‘ليلة الدخلة’’ بعد 3ساعات من الزفاف والسبب صادم ولا يخطر على بال أحذروا هذا الفعل الخطير والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - أمر ملكي عاجل.. هاذ ما يحدث الان في السعودية بعد أصدر العاهل السعودي الملك سلمان أمرا ملكيا عاجلا ..تفاصيل حصرية مجتهد يفجر مفاجآت صادمة بشأن تفشي كورونا في السعودية… والقوات المسلحة تتدخل .. شاهد ضاحي خلفان يحدد موعد انتهاء أزمة كورونا.. ويشعل تويتر في غاية الخطورة علماء يؤكدون ان المملكة ستختفي من على خارطة العالم ومعها هذه الدولة العربية بسبب كارثة مروعة لا تخطر على البال

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