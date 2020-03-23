رئيس إنتقالي عدن يقف على الاستعدادات الجارية لمواجهة خطر "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

يقف رئيس القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي في عدن، الدكتور، عبدالناصر الوالي، على الإستعدادا الجارية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .



وبحث الدكتور الوالي مع إدارة مستشفى الأمل الذي تم تجهيزه كحجر صحي لحالات الإصابة أو المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، سبل تقديم الدعم للمستشفى.

وشدد الدكتور الوالي على أهمية الالتزام بتنفيد التوجيهات والارشادات الصادرة من الجهات المعنية وعدم التهاون بها، لتجنب كارثة وشيكة.

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كما طالب جميع مواطني العاصمة عدن بالانصياع لتعليمات الحزام الأمني والجهات الأمنية المختصة الأخرى وعدم الإخلال بها.

وأكد الوالي على أهمية تجهيز غرف للعناية المركزة والعلاج بشكل مستعجل جداً، مناشداً دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الصين الشعبية، ومنظمة الصحة العالمية تقديم يد العون للشعب الجنوبي لتجنب خطورة تفشي هذا الفيروس القاتل.

وفي سياق نزوله الميداني، قام الدكتور الوالي بزيارة الهيئة العليا للأدوية بالعاصمة عدن، حيث التقى بالدكتور عبدالقادر الباكري، رئيس الهيئة، وقيادة الهيئة.

واطلع الوالي خلال الزيارة على الاستعدادات والاجراءات التي قامت بها الهيئة لتغطية الطلب المتزايد على الأدوية والأجهزة في المستشفيات والمرافق الطبية.

وشدد الوالي على ضرورة الاستجابة السريعة للطلب المتزايد على الأدوية وتوفيرها في وقتها المحددة، ومراقبة السوق المحلية لمنع عمليات الاحتكار والاستغلال من قبل موردي الأدوية في هذا الظرف الصعب الذي يمر به الوطن.