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حزام عدن يقر إجراءات جديدة في إطار مجابهة كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

حزام عدن يقر إجراءات جديدة في إطار مجابهة كورونا

متابعات_الخليج 365

أصدر قوات الدعم والإسناد،  الحزام الأمني في العاصمة عدن إجراءات جديدة في إطار مجابهة فيروس كورونا المستجد .

 

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وطالبت قيادة الدعم والاسناد بحسب وثيقة صادرة عن القائد العام لقوات الدعم والإسناد، محسن الوالي من مالكي الاسواق التجارية والمحلات بالاغلاق لكامل لمدة اسبوعين اعتباراً من اليوم الاثنين.

 

وحثت قيادة الدعم عدم مخالفة هذا التعميم محذرة من اتخاذها اجراءات قانونية بحق المخالفين

 

ودعت قيادة الدعم والاسناد جميع المشمولين بالتعميم التعاون معها حرصاً على سلامة المواطنين .

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