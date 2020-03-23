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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حزام عدن يقر إجراءات جديدة في إطار مجابهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أصدر قوات الدعم والإسناد، الحزام الأمني في العاصمة عدن إجراءات جديدة في إطار مجابهة فيروس كورونا المستجد .
وطالبت قيادة الدعم والاسناد بحسب وثيقة صادرة عن القائد العام لقوات الدعم والإسناد، محسن الوالي من مالكي الاسواق التجارية والمحلات بالاغلاق لكامل لمدة اسبوعين اعتباراً من اليوم الاثنين.
وحثت قيادة الدعم عدم مخالفة هذا التعميم محذرة من اتخاذها اجراءات قانونية بحق المخالفين
ودعت قيادة الدعم والاسناد جميع المشمولين بالتعميم التعاون معها حرصاً على سلامة المواطنين .
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