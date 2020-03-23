حضرموت.. مناقشة خطة تدخلات منظمات المجتمع المدني لمواجهة جائحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

ناقش لقاء عقد،اليوم، بمدينة سيئون محافظة حضرموت، برئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، خطة تدخلات منظمات المجتمع المدني بوادي حضرموت لمواجهة جائحة فيروس كورونا .



و استعرض اللقاء الذي ضم مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت الدكتور عبدالله باجهام ومدير البرامج والمشاريع بمؤسسة العون للتنمية محمد الصبان ،محاور الخطة المتمثلة في تكثيف حملات التثقيف الاعلامي و مساهمة الفرق التطوعية للتوعية بأهمية النظافة الشخصية و المجتمعية الى جانب تنفيذ حملات تعقيم للمساجد و الاماكن العامة ، و كذا الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي في تعميق ثقافة الاحترازات الوقائية للوباء .

Advertisements

و في اللقاء اوضح مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان الخطة التي تتضمن وضع ارقام للطوارئ و برنامج زمني لإدارة الحملة التوعوية و توفير المواد الصحية الوقائية سيتم تنفيذها بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان و منظمات المجتمع المدني والفرق التطوعية بوادي حضرموت .

وثمن الوكيل الكثيري مبادرة منظمات المجتمع المدني و مساندتها لجهود لجنة الطوارئ الرئيسة بوادي وصحراء حضرموت لمواجهة فيروس كورونا.