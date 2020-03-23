أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية اليوم الاثنين.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020 الخليج 365 - خاص: ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الفترة الصباحية ليومنا الاثنين 23 مارس/ آذار 2020:

- بالصور.. وصول طائرة سعودية إلى عدن تحمل إمدادات طبية استجابة لفيروس كورونا https://www.elyamnelaraby.com/468711 - الكشف عن 240 انتهاكاً حوثياً ضد المدنيين خلال 20 يوماً https://www.elyamnelaraby.com/468709 - إغلاق صالونات التجميل النسائية تندس ضمن إجراءات الحوثيين الاحترازية ضد كورونا https://www.elyamnelaraby.com/468688 - البنك الدولي يخصص مبلغ 26.7 مليون دولار لمساعدة اليمن في مواجهة كورونا https://www.elyamnelaraby.com/468708 - منظمة الصحة تؤكد خلو اليمن من كورونا https://www.elyamnelaraby.com/468689 - وزير يحث محافظي المحافظات لتشكيل لجان طوارئ ومنع التجمعات للحد من كورونا https://www.elyamnelaraby.com/468698 Advertisements مدير الصحة بالبريقة لـ"الخليج 365": هذا ما تعلمناه من تجارب الحرب لمواجهة كورونا https://www.elyamnelaraby.com/468698 ـ أنباء عن هروب أردني مشتبه بإصابته بكورونا من حجر صحي في محافظة البيضاء https://www.elyamnelaraby.com/468674 ـ مصرع دفعة جديدة حوثية من أبناء إب بالجوف وصرواح https://www.elyamnelaraby.com/468670 ـ وقفة احتجاجية لرابطة أمهات المختطفين بإب للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهن https://www.elyamnelaraby.com/468668 ـ الفلكي الشوافي: دخول اليمن تحت تأثير منخفض جوي سطحي يزيد شدة هطول الأمطار https://www.elyamnelaraby.com/468662 ـ الفلاحي: الجيش يحقق انتصارات كبيرة في جبهة قانية بالبيضاء https://www.elyamnelaraby.com/468660 ـ وكيل الضالع: المعركة ضد الحوثية مستمرة حتى تحرير كامل تراب اليمن https://www.elyamnelaraby.com/468659 ـ صحة تعز تنفي تسجيل إصابة بـ "كورونا" وتدعو للالتزام بالإجراءات الاحترازية. https://www.elyamnelaraby.com/468651

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