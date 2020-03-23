شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. وصول طائرة سعودية إلى عدن تحمل إمدادات طبية استجابة لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020 عدن - الخليج 365 تأهباً واستعداداً لفيروس كورونا المستجد، وصلت الى مطار عدن الدولي،اليوم الاثنين، طائرة النقل التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية والتي تحمل على متنها إمدادات طبية تتعلق بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وتأتي هذه الخطوة بطلب من منظمة الصحة العالمية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ". كما تأتي هذه الخطوة إمتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه القيادة المشتركة للتحالف لتسهيل عمل المنظمات الأممية وغير الحكومية الدولية في داخل اليمن وتقديم كافة التسهيلات لموظفيها وأطقمها الطبية والمساهمة بالجهود الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني. Advertisements

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