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يزيد بن سلمان - الرياض - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان أمرا ملكيا عاجلا في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد.





وقرر الملك سلمان بن عبدالعزيز، فرض حظر التجول في المملكة لمدة 21 يوما تبدأ من اليوم الإثنين، ويبدأ الحظر من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا.

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أمر ملكي عاجل.. هاذ ما يحدث الان في السعودية بعد أصدر العاهل السعودي الملك سلمان أمرا ملكيا عاجلا ..تفاصيل حصرية



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ونشرت الوكالة السعودية الرسمية (واس) نص الأمر الملكي والذي نص على "منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداءً من السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً لمدة ( 21 ) يوماً من مساء الإثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م".





وجاء فيه: "تقوم وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، وعلى كافة الجهات المدنية والعسكرية التعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن".

واستثنى الأمر الملكي من منع التجول منسوبي القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة.

ووجه الأمر الملكي الجهات المعنية لحث المواطنين على البقاء في منازلهم خلال المدة القادمة وبخاصة فترة منع التجول، وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع.





وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وارتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في السعودية إلى 511 شخصا تعافى 17 منهم، دون تسجيل وفيات



