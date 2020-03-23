شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكرون لطيفة ‘‘باب الحارة’’ ليليا الأطرش زوجة أبوعصام؟؟ شاهدوا كيف أصبحت اليوم فاتنة للغاية (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت نجمة باب الحارة الفنانة السورية ليليا الأطرش متابعيها و جمهورها عبر منصة التواصل الاجتماعي انستقرام صورة منذ 22 سنة ظهرت بها رفقة الفنان القدير يوسف العظمة و الفنانة مها المصري خلال تصويرهم لاحدى حلقات مسلسل مرايا الموسمي الذي كان يعرض تباعاً في مواسم شهر رمضان على الشاشات السورية و أتى ظهور نجمة باب الحارة في سنة 1998عندما كان عمرها 18 سنة بمظهر المراهقات الشابات و علقت على الصورة بقولها :

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“صورة من لوحة سيران عائلي من مسلسل مرايا 98 مع القدير ياسر العظمة والفنانة مها المصري”.

و أثارت صورة نجمة مسلسل باب الحارة التي شاركت به مع نسخة بسام الملا بشخصية لطفية زوجة عصام ابن ابو عصام زعيم حارة الضبع الأولى الكثير من الجدل حيث تغزل الجمهور ببراءة الأطرش في مرحلة طفولتها و مراهقتها و أصروا على ان الفنانة السورية غيرت الكثير من ملامحها في الآونة الأخيرة بسبب عمليات التجميل و البوتوكس الزائد عن حده.

و الجدير بالذكر ان اخر اعمال ليليا كان مشاركتها في الموسم الرمضاني السابق في مسلسل حرملك بعد رفضها القاطع في المشاركة في النسخة العاشرة من مسلسل باب الحارة من انتاج شركة قبنض رفقة العديد من نجوم العمل أمثال شكران مرتجى و عباس النوري و العكيد وائل شرف و غيرهم من الفنانين

و يشار الى ان مسلسل باب الـحارة بجزئه الحادي عشر لن يعرض في الموسم الرمضاني 2020 بسبب التأخر في التصوير كما صرح منتجي المسلسل و مخرجه محمد زهير رجب و أكدو ان العمل المنتظر سيعرض مباشرة بعد رمضان 2020.