شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : القبض على أول أسرة يمنية مصابة بأكملها بفيروس كورونا في هذا المكان الذي لا يخطر على بال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر خاصة ، بإصابة عائلة يمنية تقيم في مدينة جدة بالسعودية، بفيروس كورونا وتم نقلها إلى احد مشافي مدينة جدة

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وقالت المصادر إنه من المحتمل أن تكون احدى الفتيات المجاورة للعائلة، قد نقلت الوباء لها خلال زيارتها لصديقتها في العائلة والجلوس معها.

وأوضحت العائلة اليمنية التي تتكون من 6 أفراد، ان الفتاة السعودية المجاورة لها، خضعت للفحص الطبي اثناء عودتهما من تركيا، وكانت النتيجة سلبية في بداية الأمر ، وبعد مرور نحو أسبوعين من عودتهما ظهرت عليه أعراض المرض وتم نقلها على الفور للمستشفى ، وعند الفحص كانت النتيجة إيجابية.

وفور ظهور النتيجة قام فريق طبي بنقل جميع افراد العائلة للحجر الصحي للتأكد من احتمالية ان تكون قد انتقلت إليهم عدوى فيروس كورونا.

هذا ويعيش أهالي الحي الذي تقطنه الفتاة السعودية في رعب شديد مع ورود انباء عن إغلاق الحي من قبل السلطات السعودية وذلك فيما يبدو لتعقيمه بالكامل وإخضاع الفتاة مع عائلتها والعائلة اليمنية، وكل من خالطهما للفحص الطبي