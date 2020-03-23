شكرا لبحثكم عن خبر شركة النفط تعلن تخفيض اسعار الوقود تزامنا مع انهيار أسعار النفط عالمياً.. «الأسعار الجديدة» والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت شركة النفط اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن، تخفيض أسعار المشتقات النفطية، تزامنا مع انهيار أسعار النفط عالمياً.

وبحسب بلاغ صحفي لشركة النفط، فقد تم تخفيض سعر لتر البنزين الواحد إلى 295 ريالاً بعد أن كان سعره 320 ريالاً.

فيما تم تحديد سعر لتر الديزل إلى 310 ريالاً بعد أن كان سعره 350 ريالاً.

يُذكر أن هذه التسعيرة المخفضة هي الثانية من نوعها منذ مطلع مارس الجاري، وتأتي تماشياً مع ما يشهده سوق النفط العالمي من انهيار وانخفاض لأسعاره نتيجة تراجع الطلب عليه بسبب تأثير فيروس كورونا.