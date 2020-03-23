شكرا لبحثكم عن خبر ميليشيا الحوثي تقتحم منزل محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر محلي ان مليشيات الحوثيين اقتحمت يوم الاحد منزل محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة للمرة الثانية في العاصمة صنعاء ردا على الهزائم التي تلقتها المليشيات في جبهة صرواح.

وافاد المصدر ان المليشيات قدمت على متن عدد من الاطقم للمرة الثانية واقتحمت منزل العيادة في العاصمة صنعاء، رغم ان قد سبقت باقتحام ونهبت كل ما في داخلة.

واندلعت منذ مساء السبت معارك هي الأعنف بين الجيش الوطني مسنودا برجال القبائل من جهة ومليشيات الحوثيين من جهة ثانية وتكبدت فيه المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح وخسرت مواقع عديدة.