شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر ان حالة وفاة بأعراض فيروس كورونا حدثت في المستشفى السعودي الألماني في العاصمة صنعاء يوم امس الأحد.

وبحسب المصادر فأن الشخص المصاب كان يعاني من اعراض الفيروس وتم رفض اجراء فحص الفيروس له قبل ان تتفاقم حالته ويتوفى.

وتكتمت وزارة الصحة الخاضعة للحوثيين بصنعاء على الواقعة ومنعت النشر حولها

ولم تعلم اي تفاصيل آخرى حتى الآن