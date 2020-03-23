شكرا لبحثكم عن خبر كورونا الفتاك يراوغ مجددا باعراض غير المعروفة(تعرف عليها ) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداولت قنوات اخبارية عن فيروس كورونا الفتاك التي تظهر اعراضه خلاف الاعراض المروفه السابقة مثل الحمى والسعال وضيق التنفس والشعور بالارهاق . وقد كشف الاطباء عن وجود اعراض جديدة تميز المرض وهي فقدان حاستي الشم والتذوق . لذلك ينصح الاطباء من يشعرون بفقدان حاسة الشم والتذوق اللجوء الى العزل الذاتي . الفيروسات لديها القدرة على تطوير ذاتها وهنا يكمن صعوبة علاجها لاتقدر على قتل الفيروس ولكنها تحد من نشاطه فقط.

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