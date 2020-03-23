شكرا لبحثكم عن خبر طفلة في العاشرة من العمر زوجها أباها لاربعييني تدخل محامي وطلقها ثم عقد عليها لنفسه ..حكاية صادمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداولت مواقع التواصل الالكتروني خبر نضال ومرام طفلتان يريد والدهن ان يزوجهن وهن بهذا السن .. واحده عمرها عشر سنوات والاخرى تسع سنوات .. الأم هربت بهن إلى إتحاد نساء اليمن في مدينة إب لمنع حدوث ذلك .. والدة الطفلتان تقول أن الأب كان قد قام بعقد قران نضال على شخص بعمر اربعين عام وتدخل المحامي وقام بتطليقها وعقد بها الان على نفسه .. الاب والرجل الاربعيني والمحامي، جميعهم يجب أن يحاسبوا على ذلك ...

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