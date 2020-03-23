شكرا لبحثكم عن خبر عدن: وفاة عدد من الأشخاص بصورة مفاجئة خلال الأيام الماضية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر طبية بعدن ان عدد من حالات الوفاة المفاجئة سجلت خلال الايام القليلة الماضية دون تشخيص واضح حولها.
المصادر تحدثت لصحيفة "عدن الغد" ان الوفيات سجلت في مديريات المنصورة وخور مكسر والشيخ عثمان .
وبلغ عدد حالات الوفاة المفاجئة خلال 3 أيام 8 حالات تقصتها صحيفة "عدن الغد" ووثقتها.
وقال ذوي عدد من ضحايا الوفاة ان الوفاة كانت مفاجئة ولم تستغرق سوى ساعة واحدة من الاحساس بالالم .
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