شكرا لبحثكم عن خبر بعد إساءته للممرضين ورجال الأمن.. السعودي ”أبو دباس“: أعتذر ومستعد للتطوع معكم (فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعتذر سعودي يدعى ”أبو دباس“ ظهر في مقطع فيديو ينتقد ويسخر من الكادر التمريضي ورجال الأمن إثر انتشار فيروس ”كورونا”، عما بدر منه.

وأعلن ”أبو دباس“، وهو في العقد الثالث من عمره، عن تقديره لعمل الكادر التمريضي، مؤكدا استعداده التطوع في العمل معهم ساعات عمل كاملة ودون مقابل، مناشدا قبول اعتذاره.

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وقال في مقطع فيديو له: ”هذا الفيديو اعتذار عما تداولته في المقطع اللي نزل عني، لجميع الممرضين السعوديين بصدق النية، مقدر ومثمن لجهودكم بكافة أماكن تواجدكم لجميع الممرضين السعوديين، وأشهد الله على كلامي، وندعو الله أن يوفقكم بهذه الأزمة، وبرغبة شخصية مني أعلن استعدادي للتطوع معكم في أي مكان تراه جمعية الممرضين السعوديين بدوام كامل من دون مقابل، (..) ألتمس منكم العذر للمرة الألف، اعذروا فأنتم تاج على رؤوسنا (..)“.

وكانت شرطة الرياض ألقت القبض على ”أبو دباس“، أمس الأحد، موضحة أنها نجحت في القبض على الشخص الذي ظهر في الفيديو ”الذي يتضمن إساءة وانتقاصا من الجهود الكبيرة التي يقدمها العاملون والممارسون من منسوبي الكادر الصحي، ورجال الأمن، بأسلوب ساخر ومتهكم“.