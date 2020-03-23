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المملكة تخلي سبيل كل مخالفي الاقامة

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يزيد بن سلمان - شبوة - اخلت السلطات الأمنية في المملكة العربية سبيل الالاف  من المعتقلين على خلفية مخالفة الاقامة.

وقالت مصادر يمنية في المملكة ان الآلاف من اليمنيين الموقوفين على خلفية مخالفة شروط الاقامة بمعتقل الشميسي تم إطلاق سراحهم.

وبحسب المصادر فقد تم اخلاء سبيل كل المعتقلين الذين اوقفوا على خلفية مخالفة نظام الاقامة بسبب تفشي وباء كورونا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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