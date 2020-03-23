المملكة تخلي سبيل كل مخالفي الاقامة

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يزيد بن سلمان - شبوة - اخلت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية سبيل الالاف من المعتقلين على خلفية مخالفة الاقامة.
وقالت مصادر يمنية في المملكة ان الآلاف من اليمنيين الموقوفين على خلفية مخالفة شروط الاقامة بمعتقل الشميسي تم إطلاق سراحهم.
وبحسب المصادر فقد تم اخلاء سبيل كل المعتقلين الذين اوقفوا على خلفية مخالفة نظام الاقامة بسبب تفشي وباء كورونا.
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