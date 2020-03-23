شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : بشرى سارة لليمنيين خلال الايام القادمة .. تفاصيل أكثر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في ضل استمرار المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني جاء خبر تخفيض اسعار المشتقات النفطية بمثابة خبر سار للشعب اليمني لاسيما ما ستشهده الايام القادمة من مبادرات حكومية صادقة لتخفيض الاسعار بشكلٍ أكبر مما هي عليه.

وشهدت مدينة عدن اليوم، انخفاض جديد في اسعار مادتي الديزل والبنزين وقال مصدر مسؤول بشركة النفط لكريتر في تصريح صحفي رصده قبل قليل، أن اسعار مدتي الديزل والبنزين انخفضت حيث كان يباع الديزل ب 7600 والآن ب6200. والبنزين كان ب6400 والآن 5500 ريال.

وأوضح أن سبب الانخفاض هو التنافس بالاستيراد الذي أقرته الحكومة الشرعية قبل نحو شهرين، وبالاضافة الى انخفاض السعر عالميا مؤكدا ان اسعار البنزين والديزل ستسهد انخفاض جديد خلال الاسابيع القادمة.