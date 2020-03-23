شكرا لبحثكم عن خبر ترامب يعلن عن علاج جديد لفايروس كورونا: سيغير تاريخ الطب الحديث كله؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ظهور علاج جديد لفايروس كورونا ، مؤكدًا أنه يحمل بارقة أمل كبرى.

وقال "ترامب" في تصريحات له أمس: تناول مادتي هيدروكسي كلوروكين وأزيثروميسين معًا، يحمل فرصة حقيقية ليكون أحد أكبر مغيري قواعد اللعبة في تاريخ الطب.

وأشاد ترامب باستخدام الـ"كلوركين" - وهو دواء قديم للملاريا - في علاج حالتين مصابتين بفايروس كورونا في نيجيريا.

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