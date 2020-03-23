شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير يحث محافظي المحافظات لتشكيل لجان طوارئ ومنع التجمعات للحد من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020 عدن - الخليج 365 تتواصل الاجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية للحد من انتشار فيروس كورونا.

Advertisements وفي التفاصيل، حث وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، السلطات المحلية باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازات الضرورية لمجابهة فايروس كورونا والتنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية في أخذ الاحتياطات اللازمة. ووفق وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، خاطب فتح محافظي المحافظات، بتشكيل لجان طوارئ والتوجيه بمنع التجمعات غير الضرورية، وانشاء فرق تطوعية من المختصين ومنظمات المجتمع المدني والتنسيق مع المكاتب التنفيذية لنشر التوعية والتثقيف الصحي. ودعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة ،إلى حشد مؤسسات المجتمع المدني وقوى المجتمع المختلفة و القطاع الخاص للمشاركة المجتمعية وتعميق قيم التعاون والتكافل الاجتماعي بما يضمن عدم تأثر المواطنين ومعيشتهم خلال هذه الفترة.

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