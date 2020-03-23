رئيس لجنة مجابهة كورونا لـ"اليمن العربي": المحجر الصحي الجديد آمن على حياة العدنيين لهذا السبب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

سيد مصطفي

"بتعاون الجميع من جميع الأطياف دون ذكر الإنتماءات السياسية" بتلك الكلمات استهل سالم الشبحي، رئيس للجنة مجابهة كورونا بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، ورئيس لجنة الصحة والبيئة، حديثه عن فتح محجر الأمل الصحي لمجابهة فيروس كورونا في مديرية البريقة، مبينًا أنه الذي كان يسمى من قبل مركز الأمل للسرطان في مديرية البريقة، وبعيد عن السكان بين جبال ومكان ملائم للحميات وكورونا، وتواصل مع المنظمات الدولية وجائوا إلى هناك.

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وأكد الشبحي لـ"الخليج 365"، أنه أفتتح محجر الأمل الصحي واتفق مع وزارة الصحة ومديرية الصحة ومحافظ عدن بقرار رسمي وفتحوه بقرار رسمي من رئاسة الجمهورية والمحافظ وحاليًا يتم تشكيل الطواقم.

وأضاف رئيس للجنة مجابهة كورونا بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، ورئيس لجنة الصحة والبيئة،أنه تقدم بلجنة جرد لتصوير المحتويات وتوثيقها، وتصور للعمل وإمكانية التشغيل وأيضًا كلف ذكريا القعيطي بإدارة المحجر، والهيئة العليا للأدوية لتفقد الأدوية لأنه كان مغلق عليها لسنوات.

وطالب الشبحي، المنظمات الدولية والإنسانية الهيئات الحكومية وفاعلي الخير، وسيبدأ العمل من اليوم، كما طالب بسيارات إسعاف للحاجة وسيارات لنقل الموظفين لمكان عملهم لكون المكان بعيد، وطالب جميع الجهات بتمويل هذا العمل.