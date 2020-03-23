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منظمة الصحة تؤكد خلو اليمن من كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

منظمة الصحة تؤكد خلو اليمن من كورونا

متابعات_الخليج 365

أكدت منظمة الصحة العالمية خلو اليمن من أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (Cuvid19) حتى صباح الأحد الـ 22 من مارس 2020.

 

جاء ذلك، خلال الإحاطة الإعلامية التي قدمها ممثل المنظمة في اليمن ألطف موساني، ، حول آخر مستجدات الفيروس الذي ذهب ضحيته آلاف الضحايا حول العالم.

 

وذكر موساني أنه بالرغم من تلقي مئات البلاغات عن حالات اشتباه بفيروس كورونا في اكثر من منطقة، إلا أن الفحوصات أكدت عدم وجود أي حالة ايجابية الى الآن.

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وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تقوم بالمتابعة الدائمة، رغم شحة الأجهزة والمعدات الطبية، إلا ان المنظمة زودت السلطات في اليمن ببعض تلك المعدات والمحاليل ،وأنه سيتم خلال الايام القادمة تقديم المزيد.

 

مشددا على النظافة الشخصية وتعقيم الأسطح للوقاية من وباء "كورونا".

 

وبشأن التصريحات التي نقلتها سي إن إن الأمريكية عن مسؤول في المنظمة، قال موساني إن المخاوف حقيقية من انفجار بحالات الإصابة في الفيروس.

 

مختتما إحاطته بالقول "أؤكد أن هذه المخاوف حقيقية بالاعتماد على عاملين أحدهما يتعلق بالمنشآت الصحية والآخر بالحالة الصحية للمواطنين".

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