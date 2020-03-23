شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أنباء عن هروب أردني مشتبه بإصابته بكورونا من حجر صحي في محافظة البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020 الخليج 365 ـ خاص أكدت مصادر محلية فرار شخص من جنسية أردنية من الحجر الصحي في محافظة البيضاء بعد إصابته بكورنا.

وقالت المصادر إن شخصا مشتبها بإصابته بفيروس كورونا فر من الحجر الصحي بالبيضاء. Advertisements وتابعت أن الشخص يدعى "صالح جدعان مناور المرهي" يحمل الجنسية الأردنية. ولفتت المصادر إلى أن أجهزة الأمن تكثف جهودها لإلقاء القبض عليه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن هروب أردني مشتبه بإصابته بكورونا من حجر صحي في محافظة البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.