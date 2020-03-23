شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع دفعة جديدة حوثية من أبناء إب بالجوف وصرواح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

إب - الخليج 365

تتواصل الخسائر البشرية الحوثية من أبناء محافظة إب، وسط اليمن، في مختلف الجبهات.



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وأفادت مصادر "الخليج 365" بمصرع دفعة جديدة من عناصر مليشيا الحوثي من أبناء محافظة إب بنيران القوات الحكومية، بجبهة الجوف وصرواح بعد يومين من مصرع 9 من أبناء إب بجبهات الجوف والضالع وصرواح.

ووفقاً للمصادر، فمن بين صرعى المليشيا الحوثية من أبناء محافظة إب، الصريع عزيم النقيب، والصريع أنور العلفي، والصريع عاصم الصلاحي، والصريع مطيع البصلاني والصريع أنور النقيب، والصريع عبداللطيف الحبيشي.