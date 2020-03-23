شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور...دخول اثنين من أمراء العائلة المالكة الحجر الصحي في المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اُدخل الأميران، حسين بن طلال، ومحمد بن طلال، نجلا الأمير طلال بن محمد، بعد وصولهما إلى مطار الملكة علياء الدولي، إلى الحجر الصحي في منطقة البحر الميت، احترازيا، وفق ما ذكرت إذاعة القوات المسلحة.

وكانت الحكومة، قررت في وقت سابق، الحجر على الأردنيين والأجانب الذين وصلوا من الخارج قادمين من مطار الملكة علياء الدولي في منتجعين في منطقة البحر الميت.

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وجرى تخصيص المنتجعين كمنطقتي حجر، لاستقبال القادمين من الخارج، للاستفادة من بعدهما عن أماكن الكثافة السكانية في المدن أولا، ولكونهما في منطقة تتصف بارتفاع درجات الحرارة التي يعتقد أنها تساعد في مواجهة فيروس كورونا.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطوات الحكومة التي تسعى من خلالها إلى منع انتشار فيروس كورونا في الأردن.

وبعد ذلك، أعلنت الحكومة، على لسان الناطق الرسمي، وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أن الحجر في البحر الميت، تعتبر منطقة عسكرية مغلقة.