شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:في ظل انتشار كورونا... الاعلان عن جائزة قدرها مليون ريال لمن يبلغ عن هذا التاجر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بحسب رئيس مجلس الحكماء في نقابة ملاك صيدليات المجتمع الدكتور محمد النزيلي فإن النقابة رصدت مبلغ مليون ريال لمن يبلغ عن أي تاجر جملة أو تجزئة أو موزع أدوية ومستلزمات طبية يقوم باحتكار الكمامات والمعقمات بهدف بيعها بأسعار عالية. وقال النزيلي أن المكافئة تهدف لرفض استغلال الجائحة الصحية التي أصيبت بها دول العالم وعدم تحويل مهنة الطب إلى تجارة بحتة وإبقاءها كما هي خدمة جليلة للمجتمع. جديد "الخليج 365" Advertisements

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