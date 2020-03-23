شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة لكل اليمنيين ...شركة اتصالات تعلن عن تقديم باقة انترنت مجانية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شركة MTN مزود خدمة الإتصالات والإنترنت في اليمن، عن خدمات جديدة ومتنوعة تقدمها خلال شهر مارس دعمًا لبقاء المواطنين في منازلهم بسبب تفشي وباء كورونا في اليمن.

ومن الخدمات التي قدمتها الشركة خدمة الإنترنت المجاني بقيمة 500 ميقا بايت شهريًا لكل مشترك في الشركة. وبإمكان أي شخص مشترك لدى الشركة الحصول على ميزة الإنترنت المجاني من خلال الإتصال على الرقم *808# وسيتم إضافة الإنترنت في رصيدك مباشرة والتمتع بالخدمة مجانًا .

جديد "الخليج 365"

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